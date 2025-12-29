Lululemon, Nvidia...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Johnson&Johnson
Johnson & Johnson a dévoilé la finalisation, ce jour, de l'acquisition de Halda Therapeutics, après avoir annoncé le 17 novembre dernier la signature d'un accord définitif. Le montant de la transaction s'élève à 3,05 milliards de dollars en numéraire. Avec cette opération, J&J va mettre la main sur la plateforme propriétaire d'Halda Therapeutics baptisée RIPTAC, destinée au développement de thérapies orales ciblées pour plusieurs types de tumeurs solides, notamment le cancer de la prostate.
Lululemon
Le fondateur de Lululemon, Chip Wilson, lance une bataille par procuration pour modifier le conseil d'administration de l'entreprise canadienne spécialisée dans l'habillement sportif. Cette annonce intervient quelques jours après le départ du directeur général Calvin McDonald. Wilson aurait proposé trois candidats pour le conseil d'administration : Marc Mauer, ancien co-directeur général de On Running, Laura Gentile, ex-directrice marketing d'ESPN, et Eric Hirshberg, ancien PDG d'Activision, selon un article du Wall Street Journal.
Nvidia a dépensé près de 5 milliards de dollars pour acquérir des actions Intel, conformément aux annonces de septembre. Selon l'autorité des marchés financiers américaine, Intel a procédé à l'émission et la vente de 214 776 632 actions ordinaires, d'une valeur nominale de 0,001 dollar par titre, à Nvidia, pour un prix d'achat total en numéraire de 5 milliards de dollars, soit 23,28 dollars par action.
