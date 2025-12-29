L'immigration juive de France vers Israël progresse de 45% en 2025, Tel-Aviv pointe la hausse de l'antisémitisme

( AFP / AHMAD GHARABLI )

Le nombre de personnes juives arrivant en Israël depuis la France a progressé de 45% en 2025 par rapport à 2024, a annoncé lundi 29 décembre le ministère israélien de l'Immigration et de l'Intégration, évoquant notamment une hausse de l'antisémitisme dans l'Hexagone.

Sur les quelque 21.900 nouveaux immigrants arrivés en Israël cette année depuis plus de 100 pays, la Russie arrive en tête avec environ 8.300 personnes (-57% sur un an), devant les États-Unis (3.500, 5% de hausse) et la France, troisième avec 3.300 arrivées contre 2.228 en 2024 (plus de 45%), détaille le ministère dans un communiqué.

Le texte note qu'en 2025, l'immigration vers Israël "a été marquée par une relative stabilité" malgré la guerre dans la bande de Gaza . Il relève en revanche une progression de la "tendance à l'aliyah", soit la "montée" en Israël dans la tradition juive (l'immigration), de jeunes issus des pays occidentaux, notamment de France et du Royaume-Uni.

"Dans des pays comme la France et le Royaume-Uni, où l'antisémitisme est en hausse , et parallèlement à l'action continue du ministère pour encourager l'aliyah, on enregistre une augmentation du nombre d'immigrants", a assuré le ministre de l'Immigration, Ofir Sofer.

"Fléau" de l'antisémitisme

Les actes antisémites ont fortement augmenté en France et dans le monde depuis l'attaque d'une ampleur sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023, suivie d'une riposte sanglante de l'armée israélienne à Gaza. En France, 504 actes antisémites ont été recensés entre janvier et mai 2025, soit une hausse de 134% par rapport à la même période en 2023.

Après des accusations d'inaction dans la lutte contre l'antisémitisme formulées par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le président français Emmanuel Macron avait assuré combattre ce "fléau" de "toutes (ses) forces".

Dans l'histoire récente, le niveau le plus élevé de l'aliyah depuis la France avait été atteint en 2015, avec environ 7.900 départs, dans le contexte des attentats jihadistes de Paris (Charlie Hebdo, Hyper Cacher, Bataclan). Les chiffres étaient ensuite retombés autour de 2.500 par an avant de repartir à la hausse après l'attaque du 7-Octobre.

Au total, plus de 130.000 personnes ont immigré en Israël depuis la France depuis la création de l'État en 1948 , d'après des données officielles.

En vertu de la "Loi du retour", Israël accorde automatiquement la nationalité aux juifs qui s'y installent. Ce dispositif s'applique également à certaines personnes non juives, notamment lorsque leur conjoint ou l'un de leurs parents est d'origine juive.