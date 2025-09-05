Lululemon glisse, la faiblesse de la demande américaine et les coûts tarifaires assombrissant les perspectives pour les fêtes de fin d'année

(Mise à jour des actions) par Savyata Mishra et Kanchana Chakravarty

Les actions de Lululemon Athletica

LULU.O ont chuté de 20 % dans les premiers échanges vendredi, après que le distributeur canadien de vêtements de yoga a annoncé une saison des fêtes tiède, citant une demande terne et des coûts tarifaires élevés.

La société, qui espérait jusqu'à récemment que ses lancements hebdomadaires stimuleraient la demande, a réduit ses prévisions de ventes et de bénéfices pour 2025 jeudi. Elle s'attend également à ce que les États-Unis mettent fin à l'exemption "de minimis", qui permettait aux envois de moins de 800 dollars d'entrer en franchise de droits.

Les dirigeants ont déclaré que la fatigue des ventes de ses pantalons Scuba et Dance Studio - populaires parmi ses clients fidèles et de grande valeur - a incité à accélérer l'innovation et à réduire la dépendance à l'égard des best-sellers.

Les analystes ont noté que la réinitialisation des marchandises prendra du temps et que la demande pourrait s'affaiblir davantage dans le contexte de l'incertitude économique actuelle.

"Dans un contexte de consommation et de concurrence prudentes, LULU devra continuer à se pencher sur son assortiment, la nouveauté technique ne suffisant pas à compenser la faiblesse de la demande", a déclaré Janine Stichter, analyste chez BTIG.

Au moins 10 maisons de courtage ont réduit leur objectif de prix sur le titre après les résultats.

Les actions de la société, qui ont perdu 40 % de leur valeur cette année, se négociaient à 164,49 $ vendredi. Les actions de la société rivale Nike NKE.N ont également glissé de 1 %.

Les ventes de Lululemon aux États-Unis ont souffert de la concurrence croissante de marques de niche émergentes telles qu'Alo Yoga et Vuori, ce qui l'a obligé à se tourner vers de nouveaux marchés, en particulier la Chine, pour compenser la faiblesse de la demande intérieure.

"Il s'agit de savoir si cette marque peut plier sans rompre sous la pression des tarifs douaniers et la faiblesse du marché intérieur", a déclaré David Bartosiak, analyste chez Zacks Investment Research.

Lululemon a prévenu que les taxes américaines sur le Viêt Nam et la Chine, ainsi que la suppression de la règle de minimis, lui coûteraient 240 millions de dollars cette année et pourraient atteindre 320 millions de dollars en 2026.

Au deuxième trimestre, les ventes comparables du segment Amériques, le plus important de Lululemon, ont baissé de 1 %, tandis que les ventes internationales ont augmenté de 15 %.

Le multiple cours/bénéfice prévisionnel de Lululemon, une référence commune pour l'évaluation des actions, est de 13,82, bien en deçà des 39,21 de Nike, selon les données compilées par LSEG.