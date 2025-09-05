Lululemon glisse, la faiblesse de la demande américaine et le coût des droits de douane assombrissent les perspectives pour les fêtes de fin d'année

(Ajout de détails dans l'ensemble du texte, commentaire de l'analyste au paragraphe 5) par Kanchana Chakravarty et Savyata Mishra

Les actions de Lululemon Athletica

LULU.O ont chuté de 19 % avant la cloche après que le détaillant de vêtements de yoga ait annoncé une saison de vacances morose, citant une demande terne et des coûts de droits de douane élevés.

La société, qui espérait jusqu'à récemment que ses lancements hebdomadaires stimuleraient la demande pour les fêtes de fin d'année, a réduit ses prévisions de ventes et de bénéfices pour 2025 jeudi.

Les dirigeants ont déclaré que la lassitude des ventes de ses pantalons Scuba et Dance Studio - populaires parmi sa clientèle fidèle et de grande valeur - a incité à accélérer l'innovation et à réduire la dépendance à l'égard des best-sellers.

Les analystes ont noté que le réajustement de la marchandise prendra du temps et que la demande pourrait s'affaiblir davantage dans le contexte de l'incertitude économique actuelle.

"Dans un contexte de prudence de la part des consommateurs et de la concurrence, LULU devra continuer à se pencher sur son assortiment, la nouveauté technique n'étant pas suffisante pour compenser la faiblesse de la demande sur le marché national", a déclaré Janine Stichter, analyste chez BTIG.

Au moins sept maisons de courtage ont réduit leur objectif de prix sur le titre à la suite des résultats.

Les actions de la société, qui ont perdu 40 % de leur valeur cette année, se négociaient à 166,90 $ vendredi. Les actions de Nike, son concurrent NKE.N , ont également glissé de 1,5 %.

Les ventes de Lululemon aux États-Unis ont souffert de la concurrence croissante de marques de niche émergentes telles qu'Alo Yoga et Vuori, ce qui l'a obligé à se tourner vers de nouveaux marchés, en particulier la Chine, pour compenser la faiblesse de la demande nationale.

"Il s'agit de savoir si cette marque peut plier sans rompre sous la pression tarifaire et la faiblesse du marché intérieur", a déclaré David Bartosiak, analyste chez Zacks Investment Research.

Au deuxième trimestre, les ventes comparables du segment Amériques, le plus important de Lululemon, ont baissé de 1 %, tandis que les ventes internationales ont augmenté de 15 %.

L'entreprise s'attend à une perte de 240 millions de dollars cette année en raison de l'augmentation des droits de douane sur le Viêt Nam et la Chine, et de la fin de l'exemption de minimis qui permettait auparavant à Lululemon d'expédier des articles d'une valeur inférieure à 800 dollars sans payer de droits de douane.

L'entreprise prévoit un bénéfice annuel par action compris entre 12,77 et 12,97 dollars, contre 14,58 à 14,78 dollars précédemment.

Le multiple cours/bénéfice prévisionnel de Lululemon, une référence commune pour l'évaluation des actions, est de 13,82, bien en dessous des 39,21 de Nike, selon les données compilées par LSEG.