Lukoil privilégie l'offre de Xtellus pour la reprise de ses actifs internationaux

La société russe Lukoil

LKOH.MM , soumise à des sanctions, privilégie l'offre de la banque américaine Xtellus Partners pour la reprise de ses actifs internationaux à une douzaine de propositions concurrentes, ont déclaré deux sources proches du dossier.

L'offre prendrait la forme d'une transaction sans liquidité qui permettrait de restituer à la major pétrolière russe ses actions détenues par des investisseurs américains.

Les États-Unis ont imposé des sanctions à Lukoil, le plus grand producteur privé de pétrole russe, dans le cadre d'efforts visant à faire pression sur Moscou pour mettre fin à sa guerre en Ukraine.

Le Trésor américain a prolongé jusqu’au 17 janvier la date limite fixée à Lukoil pour céder son portefeuille d’actifs internationaux évalué à 22 milliards de dollars (18,74 milliards d'euros).

Cette semaine, deux sources ont indiqué qu’Xtellus avait proposé d’organiser un échange des titres Lukoil détenus par des investisseurs américains, dans le cadre d’une transaction sans liquidité, afin de les lui restituer contre ses actifs internationaux. Les sources ont requis l'anonymat en raison de la sensibilité du dossier.

Xtellus s'est refusé à tout commentaire. Lukoil n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les gestionnaires d'actifs américains, dont BlackRock, JPMorgan et Goldman Sachs, ont essuyé des pertes de plusieurs milliards de dollars après avoir dû geler puis déprécier leurs participations dans des sociétés russes, dont Lukoil, à la suite de l’invasion de l’Ukraine en 2022.

Les actifs mondiaux de Lukoil, qui comprennent des projets pétroliers et gaziers en amont, des activités de raffinage et plus de 2.000 stations-service, ont attiré de nombreux candidats, du géant américain du capital-investissement Carlyle au groupe pétrolier Chevron.

OPÉRATION COMPLEXE

Lukoil a demandé à Pavel Zhdanov, vice-président chargé des finances, de mener les négociations avec les soumissionnaires potentiels, ont déclaré les deux sources ainsi que deux autres personnes impliquées dans le processus.

Si Xtellus parvient à un accord avec Lukoil, il devra obtenir l’autorisation du Trésor américain, conformément aux directives publiées par ce dernier en novembre.

L'offre de Xtellus est cependant plus complexe que les autres car il inclut les actions de Lukoil et nécessiterait la divulgation de l'identité de leurs propriétaires, ont déclaré trois des quatre sources.

Jusqu'en mars 2022, Lukoil était incluse dans les indices des marchés boursiers émergents qui servent de référence aux grands investisseurs et aux fonds négociés en Bourse et qui ont acheté des titres Lukoil.

Des investisseurs russes détenaient également des actions d'entreprises nationales via des produits dérivés négociés à l’international.

EXIGENCES AMÉRICAINES ET APPROBATION POTENTIELLE DE MOSCOU

Le Trésor américain a précisé qu'il souhaitait que toute vente d'actifs de Lukoil serve les objectifs de sécurité nationale et de politique étrangère des États-Unis, en évitant notamment que le groupe accède aux fonds gelés.

Cet accord pourrait également nécessiter l'approbation du président russe Vladimir Poutine, qui a interdit la négociations des actions russes à l'étranger en 2022, ont déclaré deux des quatre sources.

Si aucun accord n’est trouvé avant la date butoir du 17 janvier, les actifs pourraient se retrouver dans une situation juridique floue, voire être saisis par les autorités locales. Lukoil pourrait également entamer des procédures judiciaires une fois les sanctions levées.

(Reportage Dmitry Zhdannikov, avec la contribution d'Anna Hirtenstein ; version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)