 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 121,00
+0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lukasz Nowinski nommé DG de Spie Central Europe
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 07:07

Spie annonce la nomination de Lukasz Nowinski, qui assure actuellement la direction de ses opérations en Pologne, en tant que directeur général de Spie Central Europe et membre du comité exécutif du groupe, à compter du 31 décembre prochain.

Il succèdera alors à Pawel Skowronski, qui quittera ses fonctions après avoir "contribué avec succès à la croissance des activités de Spie en Pologne, Slovaquie, République Tchèque et en Hongrie", depuis 2018.

Lukasz Nowinski a rejoint Spie en 2017 après l'acquisition d'Agis Group, dont il était le PDG depuis 2012. Il a ensuite dirigé l'équipe acquisition du groupe en Europe centrale, avant de devenir le directeur général de Spie en Pologne en 2024.

Valeurs associées

SPIE
46,480 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank