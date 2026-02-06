Luigi Mangione sera jugé le 8 juin dans l'affaire d'État du meurtre d'un PDG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mangione accusé d'avoir tué le directeur général de l'assurance maladie de UnitedHealth

Il fait déjà l'objet d'un procès fédéral en octobre

Mangione déclare à la Cour que les deux procès équivalent à une double incrimination

Luigi Mangione sera jugé le 8 juin pour avoir abattu un cadre de l'assurance maladie sur un trottoir du centre de Manhattan, a déclaré vendredi un juge du tribunal de l'État.

Alors qu'il était conduit hors de la salle d'audience en tenue de prisonnier et enchaîné, Mangione a déclaré que cette décision l'exposerait injustement à deux procès pour le même délit en raison de sa date de procès imminente du 13 octobre dans une affaire fédérale distincte.

"C'est deux fois le même procès. Un plus un égale deux. Il s'agit d'une double incrimination selon toute définition sensée", a déclaré M. Mangione. La double incrimination fait référence à la doctrine juridique américaine selon laquelle une personne ne peut être poursuivie deux fois pour le même crime.

L'avocate de M. Mangione, Karen Agnifilo, s'est opposée à la date du procès. Elle a déclaré que la défense ne serait pas prête à temps et a accusé les procureurs de chercher à obtenir "deux fois la même chose" Mangione a plaidé non coupable des accusations de meurtre, d'usage d'armes et de contrefaçon. Il a également plaidé non coupable des accusations de harcèlement dans l' affaire fédérale . Le juge de la Cour suprême Gregory Carro, qui a fixé la date du procès dans l'affaire de l'État, s'est dit frustré que les procureurs fédéraux aient "renié" leur promesse de laisser les procureurs de l'État agir en premier.

Les procureurs du bureau du procureur de Manhattan, Alvin Bragg, ont fait pression pour obtenir un procès rapide dans l'espoir de passer devant les procureurs fédéraux.

L'assistant du procureur Joel Seidemann a déclaré lors de l'audience que les procureurs de l'État avaient le droit d'agir en premier parce qu'ils avaient été les premiers à arrêter M. Mangione

M. Mangione, âgé de 27 ans, a plaidé non coupable de meurtre et d'autres chefs d'accusation liés à l'assassinat du directeur général de UnitedHealthcare, Brian Thompson. Les autorités publiques ont condamné l'assassinat, mais celui-ci a déclenché une vague de critiques à l'égard des pratiques du secteur de l'assurance maladie aux États-Unis.

M. Thompson, qui dirigeait les activités d'assurance maladie de UnitedHealth Group UNH.N , a été abattu le 4 décembre 2024 à l'extérieur de l'hôtel Hilton où il séjournait pour une réunion d'investisseurs.

Mangione a été arrêté en Pennsylvanie après une chasse à l'homme de cinq jours et est emprisonné depuis lors. Il est devenu un héros populaire en ligne pour certains Américains qui dénoncent les coûts élevés des soins de santé et les pratiques de refus des compagnies d'assurance.

Les procureurs de l'État avaient initialement accusé Mangione de terrorisme, mais M. Carro a rejeté cette accusation après avoir constaté qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour démontrer que les actions présumées de Mangione visaient à influencer la politique publique.

Les procureurs fédéraux du bureau du procureur du district sud de New York ont séparément porté des accusations de meurtre, d'usage d'armes et de harcèlement à l'encontre de Mangione et ont déclaré qu'ils demanderaient la peine de mort.

En janvier, le juge chargé de cette affaire a rejeté les accusations de meurtre et de port d'armes sur un point de droit. Cela a éliminé la possibilité d'une condamnation à mort, mais Mangione pourrait être condamné à la prison à vie s'il est reconnu coupable de harcèlement.