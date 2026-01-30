Luigi Mangione ne sera pas condamné à la peine de mort après l'abandon des poursuites pour meurtre par un juge américain

Le juge déclare que l'accusation de meurtre est incompatible avec les accusations de harcèlement criminel

Mangione risque la prison à vie pour les autres chefs d'accusation fédéraux

Les États-Unis n'ont pas encore décidé s'ils allaient faire appel

Le juge ne supprime pas le contenu du sac à dos de Mangione

Mangione est toujours poursuivi pour meurtre dans l'État de New York

(Détails de l'audience, décision séparée sur le sac à dos de Mangione, contexte du meurtre de Thompson, paragraphes 2-4, 9, 15-17) par Jack Queen et Jonathan Stempel

Luigi Mangione ne sera pas condamné à la peine de mort après qu'un juge américain a rejeté vendredi les accusations de meurtre et d'usage d'armes portées contre l'assassin présumé du directeur général de UnitedHealthcare, Brian Thompson, ce qui constitue un coup dur pour les procureurs fédéraux.

La juge du district de Manhattan, Margaret Garnett, a déclaré qu'elle s'était sentie contrainte par les précédents de la Cour suprême de rejeter l'accusation de meurtre, estimant qu'elle était juridiquement incompatible avec les deux accusations de harcèlement criminel dont Mangione fait toujours l'objet, tout en reconnaissant que les gens ordinaires pourraient être abasourdis par cette issue.

Mangione, âgé de 27 ans, risque toujours la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle s'il est condamné pour harcèlement criminel.

Dominic Gentile, procureur fédéral, a déclaré à Garnett lors d'une audience de routine vendredi que le gouvernement n'avait pas encore décidé s'il ferait appel.

Thompson, qui dirigeait les activités d'assurance santé de UnitedHealth Group UNH.N , a été abattu le 4 décembre 2024 devant l'hôtel Hilton, dans le centre de Manhattan.

Mangione a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation liés à la mort de Thompson et est emprisonné depuis son arrestation en Pennsylvanie cinq jours après le meurtre.

Alors que les autorités publiques ont largement condamné le meurtre de Thompson, Mangione est devenu une sorte de héros populaire pour de nombreux Américains qui dénoncent les coûts élevés des soins médicaux et les pratiques des assureurs de santé.

Garnett a prévu que la sélection du jury dans cette affaire commence en septembre, et que la phase de présentation des preuves débute le 12 octobre.

Mangione a également plaidé non coupable pour des accusations distinctes de meurtre, d'usage d'armes et de contrefaçon devant un tribunal de l'État de New York à Manhattan.

La date du procès n'a pas encore été fixée. Les procureurs dans cette affaire ont subi leur propre revers en septembre, lorsque le juge a rejeté deux chefs d'accusation liés au terrorisme à l'encontre de Mangione.

LE JUGE RECONNAÎT UNE ANALYSE JURIDIQUE "TORTURÉE ET ÉTRANGE"

Dans une décision de 39 pages, Mme Garnett a déclaré que les procureurs fédéraux ne pouvaient poursuivre les accusations de meurtre et de port d'armes que si les accusations de harcèlement criminel étaient qualifiées de "crimes de violence".

Elle a déclaré que les accusations ne remplissaient pas les conditions requises car tout usage de la force pouvait être le résultat d'une conduite imprudente, par opposition à une conduite intentionnelle.

La juge a déclaré que les procureurs et Mangione étaient d'accord pour dire que cela ne correspondait pas au type de "force" exigé par la Cour suprême pour constituer un crime de violence.

Mme Garnett a reconnu l'"absurdité apparente" du paysage juridique, affirmant que personne ne mettrait sérieusement en doute le fait que le comportement présumé de Mangione - franchir les frontières de l'État pour tuer un cadre du secteur de la santé avec une arme de poing équipée d'un silencieux - constitue un acte criminel violent.

Elle a déclaré que son analyse pouvait sembler "torturée et étrange" aux gens ordinaires, ainsi qu'à de nombreux avocats et juges, mais qu'elle "représentait l'effort engagé de la Cour pour appliquer fidèlement les préceptes de la Cour suprême aux accusations portées dans cette affaire". La loi doit être la seule préoccupation du tribunal."

Dans une autre décision, Garnett a rejeté la demande de Mangione d'exclure les preuves saisies dans son sac à dos lors de son arrestation.

Mangione a fait valoir que les preuves trouvées dans le sac à dos, y compris un pistolet 9 millimètres, un silencieux et des notes de journal, devraient être supprimées parce que la police les a obtenues sans mandat.

La juge a déclaré qu'il était courant pour la police locale de fouiller des sacs fermés pouvant raisonnablement contenir des objets dangereux, et que la police avait des raisons valables de procéder à une fouille . Elle a également déclaré que le contenu aurait inévitablement été découvert grâce à un mandat de perquisition fédéral.