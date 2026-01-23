Luigi Mangione doit être entendu par le tribunal dans l'affaire du meurtre du directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jack Queen

Luigi Mangione, l'homme accusé d'avoir abattu un cadre de l'assurance maladie à l'extérieur d'un hôtel de Manhattan, doit comparaître devant un tribunal fédéral vendredi pour qu'un juge examine si des éléments de preuve clés doivent être inclus dans l'affaire de meurtre passible de la peine de mort.

Mangione, 27 ans, est accusé d'avoir abattu le directeur général de UnitedHealthcare UNH.N , Brian Thompson, sur un trottoir du centre de Manhattan. Les autorités publiques ont condamné cet assassinat choquant, mais Mangione est devenu une sorte de héros populaire pour certains Américains qui dénoncent les coûts élevés des soins de santé et les pratiques des compagnies d'assurance.

Il a plaidé non coupable de meurtre, de harcèlement et de détention d'armes et comparaîtra en garde à vue lors de l'audience de vendredi devant le juge de district Margaret Garnett à Manhattan.

Les avocats de Mangione soutiennent que les procureurs du bureau du procureur du district sud de New York ne devraient pas pouvoir utiliser les preuves trouvées dans le sac à dos de Mangione - notamment un pistolet 9 millimètres, un silencieux et des notes de journal - parce que la police l'a fouillé illégalement, sans mandat.

Les procureurs ont fait valoir que les policiers d'Altoona, en Pennsylvanie, n'avaient pas besoin de mandat parce qu'ils avaient légalement arrêté Mangione pour avoir fourni de fausses pièces d'identité et qu'ils étaient légalement autorisés à fouiller le sac à la recherche d'objets dangereux avant de le transporter.

Mme Garnett a ordonné à un officier du département de police d'Altoona de témoigner lors de l'audience de vendredi sur les procédures standard du département en matière de sécurisation, de sauvegarde et d'inventaire des biens d'une personne lorsqu'elle est arrêtée dans un lieu public.

Les avocats de Mangione demandent séparément à Mme Garnett de rejeter un acte d'accusation contre Mangione en raison de prétendues lacunes juridiques, ou d'empêcher les procureurs de requérir la peine de mort en raison de violations présumées des droits constitutionnels de Mangione. Mme Garnett a programmé la sélection du jury pour le début du mois de septembre.

Mangione a plaidé non coupable de meurtre et d'autres chefs d'accusation dans une affaire distincte portée par le bureau du procureur de Manhattan, Alvin Bragg.

Le juge chargé de cette affaire examine également la demande des avocats de Mangione de supprimer les éléments de preuve contenus dans le sac à dos. La date du procès n'a pas encore été fixée.