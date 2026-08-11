Luigi Mangione doit comparaître devant le tribunal avant le procès pour meurtre du directeur général d'une compagnie d'assurance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jack Queen

Luigi Mangione , l’homme accusé d’avoir abattu un dirigeant d’une compagnie d’assurance maladie sur un trottoir de Manhattan, doit comparaître mardi devant le tribunal pour une audience préalable à son procès pour meurtre qui se tiendra le mois prochain.

Mangione, âgé de 28 ans, est accusé d’avoir tiré sur Brian Thompson, directeur général d’UnitedHealthcare, devant un hôtel en décembre 2024. Ce meurtre a été largement condamné par les responsables publics, mais il est devenu le symbole de la frustration de nombreux Américains face aux pratiques du secteur de l’assurance maladie.

Mangione a plaidé non coupable des chefs d’accusation de meurtre, de détention d’arme à feu et de faux et usage de faux retenus contre lui par le procureur de Manhattan, Alvin Bragg. Il a également plaidé non coupable des accusations de harcèlement dans une autre affaire fédérale.

Lors de l’audience de mardi devant le juge Gregory Carro, les parties devraient aborder des sujets tels que la sélection du jury et l’accès du public à ce procès très attendu.

Les procureurs affirment pouvoir prouver la culpabilité de Mangione grâce à des centaines d’heures de vidéos de surveillance, des empreintes digitales, des traces d’ADN, un téléphone portable, une arme à feu dont les caractéristiques balistiques correspondent et un carnet dans lequel Mangione aurait écrit qu’il détestait les assureurs et qu’il voulait tuer. Les avocats de Mangione n’ont pratiquement rien révélé de leur stratégie potentielle pour le procès, bien qu’un document déposé au tribunal en juillet ait laissé entendre qu’ils pourraient faire valoir que Mangione avait perdu le contrôle de ses actes en raison d’une grave crise de santé mentale . Ils n’ont pas admis qu’il était l’auteur des coups de feu.

Thompson dirigeait la branche d’assurance UNH.N du groupe UnitedHealth avant d’être abattu tôt le matin devant un hôtel où se tenait une conférence d’investisseurs. Les images choquantes du meurtre et la chasse à l’homme de cinq jours pour retrouver le suspect ont fait de cette affaire un sujet récurrent dans les médias et un véritable phénomène sur les réseaux sociaux . Mangione a été arrêté en Pennsylvanie .

Son procès dans le cadre de cette affaire fédérale devrait débuter en janvier.