Luigi Mangione bénéficie d'une décision de non-lieu pour certains chefs d'accusation concernant le meurtre d'un cadre de l'assurance maladie, Brian Thompson, aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Mangione est accusé d'avoir tué Brian Thompson au niveau fédéral et au niveau de l'État

*

La défense soutient que les poursuites parallèles violent les droits constitutionnels

*

La montée de la violence politique aux États-Unis suscite de plus en plus d'inquiétudes

(Refonte avec la décision du juge, paragraphes 1 et 2, ajout de détails sur la salle d'audience dans les paragraphes 2, 7 et 8) par Luc Cohen

Un juge de l'État de New York a rejeté mardi deux chefs d'accusation contre Luigi Mangione pour le meurtre en décembre 2024 d'un cadre de l'assurance maladie, Brian Thompson, bien que le jeune homme de 27 ans reste inculpé de meurtre au deuxième degré.

Le juge Gregory Carro de Manhattan a annoncé la décision peu après que Mangione a été conduit dans la salle d'audience du sud de Manhattan, menotté et les pieds entravés, vêtu d'une tenue de prisonnier de couleur fauve.

Mangione a plaidé non coupable des accusations portées par l'État et le gouvernement fédéral pour le meurtre de Thompson, l'ancien directeur général de UnitedHealth Group

UNH.N , unité d'assurance de UnitedHealthcare. M. Thompson a été abattu le 4 décembre à l'extérieur d'un hôtel de Midtown Manhattan, où l'entreprise était réunie pour une conférence d'investisseurs.

Le meurtre, la semaine dernière, du militant conservateur Charlie Kirk a alimenté les craintes d'une recrudescence de la violence politique aux États-Unis .

Tyler Robinson, le suspect du meurtre de Kirk, devrait être officiellement inculpé de crimes d'État dans l'Utah dans le courant de la journée de mardi. Les élus des partis républicain et démocrate ont condamné l'assassinat.

Alors que le meurtre de Thompson a également été largement condamné par les responsables publics de tout l'échiquier politique, Mangione est devenu un héros populaire pour certains Américains qui dénoncent les coûts élevés des soins de santé.

Un petit groupe de partisans de Mangione s'est rassemblé devant le palais de justice du sud de Manhattan mercredi matin. L'un d'eux était vêtu d'un costume vert à l'effigie de Luigi, le personnage de Nintendo, et un autre tenait le drapeau tricolore italien rouge, blanc et vert, sur lequel étaient inscrits les mots "La santé est un droit de l'homme".

Environ deux douzaines de membres du public - pour la plupart des jeunes femmes - se sont installés au fond de la salle d'audience pour assister à la procédure. L'une d'entre elles portait un tee-shirt noir avec les mots "Free Luigi" (Libérez Luigi) écrits en lettres blanches.

La date du procès n'a pas encore été fixée, que ce soit dans l'affaire fédérale ou dans celle de l'État.

Mangione est détenu par les autorités fédérales à Brooklyn depuis son arrestation en décembre.