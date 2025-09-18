 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le bénéfice trimestriel de FedEx augmente, mais les droits de douane américains réduisent les prévisions de bénéfices pour 2026
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 22:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tout au long de l'article)

FedEx FDX.N a annoncé un bénéfice trimestriel en hausse mais prévoit un bénéfice par action pour 2026 largement inférieur aux estimations des analystes, alors qu'elle s'attend à subir le contrecoup de la décision des États-Unis de mettre fin aux exemptions tarifaires sur les envois de faible valeur destinés aux consommateurs.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 6 % dans les échanges prolongés de jeudi.

Le 2 mai, l'administration américaine a mis fin aux exemptions "de minimis" datant d'un siècle, qui permettaient aux envois d'une valeur inférieure à 800 dollars d'entrer en franchise de droits, pour les colis en provenance de Chine et de Hong Kong.

Ces envois représentaient environ les trois quarts des quelque 1,4 milliard de colis qui entraient aux États-Unis chaque année dans le cadre de ce programme.

Le 29 août, les États-Unis ont étendu la suppression des exemptions "de minimis" à tous les pays. L'impact de cette mesure devrait se faire sentir dans les résultats de FedEx au cours des prochains trimestres.

La société de livraison de colis basée à Memphis a déclaré qu'elle s'attendait à un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 17,20 et 19,00 dollars par action, dont le point médian est légèrement inférieur aux estimations des analystes (18,21 dollars), selon les données compilées par LSEG.

FedEx a déclaré un bénéfice ajusté de 0,91 milliard de dollars, soit 3,83 dollars par action, pour le premier trimestre clos le 31 août, contre 0,89 milliard de dollars, soit 3,60 dollars par action, un an plus tôt.

Depuis 2023, la compagnie s'est efforcée de réduire ses coûts d'exploitation de plusieurs milliards de dollars en stationnant des avions, en fermant des installations et en fusionnant des unités. Elle a prévu un plan d'économie d'un milliard de dollars pour l'exercice clos en mai 2026.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 22,2 milliards de dollars, contre 21,6 milliards de dollars un an plus tôt.

