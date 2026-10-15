Lufthansa trouve une parade pour le kérosène à Francfort et pourrait s'emparer de 100% de TAP

Sur certaines liaisons à destination de Francfort, la compagnie allemande a demandé à ses pilotes d'emporter jusqu'à 8 tonnes de carburant supplémentaires, rapporte AlphaValue. L'idée ? Limiter, voire éviter, le ravitaillement en kérosène au principal hub aéroportuaire allemand, alors que des travaux de maintenance sont programmés sur les oléoducs. Le titre progresse de 1,5% à Francfort en fin d'après-midi, alors que des discussions sont en cours avec Lisbonne pour une prise de contrôle de 100% de TAP.

Cette pratique, communément appelée "tankering", ne présente toutefois pas que des avantages : l'avion étant plus lourd, il consomme davantage de carburant. Selon Arthur Kuntz, analyste en charge du dossier chez AlphaValue, Lufthansa accepte néanmoins volontiers de supporter ce coût financier et environnemental : en effet, les avantages liés à la prévention des congestions et des retards l'emportent largement sur le coût du carburant supplémentaire.

De son côté, Fraport, l'exploitant de l'aéroport de Francfort, assure que la réduction temporaire de ses capacités n'affectera pas les opérations. L'exploitant met en avant des capacités de stockage suffisantes et des voies d'approvisionnement alternatives.

La stratégie de Lufthansa vise à se prémunir contre d'éventuels retards et à éviter les annulations. "Cette situation pourrait toutefois attiser davantage les tensions, déjà vives, entre les deux entreprises", souligne Arthur Kuntz.

Peu avant 17h, le titre Lufthansa progressait de 1,6% à Francfort, autour des 7,15 euros.

Vers une reprise de 100% de TAP ?

Le titre est aussi impacté par les discussions en cours avec Lisbonne entourant la prise de participation du groupe allemand dans la compagnie portugaise TAP. Après avoir remporté la mise face à Air France-KLM hier, Reuters indique que le groupe envisagerait désormais une prise de contrôle intégrale de la compagnie nationale portugaise.

Le gouvernement portugais chercherait ainsi le soutien de l'opposition pour la cession des 50,1% restants détenus par l'Etat, pour 1,351 milliard d'euros (1,52 milliard de dollars).

Pour rappel, le gouvernement a retenu mercredi l'offre de 1,2 milliard d'euros de Lufthansa pour une participation pouvant atteindre 49,9% de TAP. Une offre sur les actions restantes achèverait la privatisation de TAP.