Lufthansa s'empare de TAP, Bernstein alerte sur un potentiel risque social

(Zonebourse.com) - A la suite de l'acquisition par Lufthansa de près de 45% du capital de TAP, Bernstein confirme son conseil "performance de marché" (market-perform) sur le titre du transporteur allemand, avec un objectif de cours inchangé à 9 EUR. Le broker rappelle toutefois que l'hostilité du syndicat portugais des pilotes à l'arrivée de Lufthansa pourrait constituer un point à surveiller.

Alex Irving, l'analyste en charge du dossier chez Bernstein, considère que l'acquisition de 44,9% de TAP par Lufthansa pour 1,2 MdEUR permettrait au groupe allemand de renforcer sa présence sur le marché transatlantique, notamment entre l'Europe et le Brésil. Il évoque toutefois une valorisation élevée, représentant 7,6 fois l'EBITDA et 33 fois l'EBIT des douze derniers mois.

Le broker rapporte néanmoins que TAP dispose d'atouts structurels, avec notamment une position dominante à l'aéroport de Lisbonne (près de 50% des créneaux horaires) et une flotte relativement jeune favorisant l'efficacité énergétique.

L'analyste identifie néanmoins un risque social important, le syndicat portugais des pilotes ayant publiquement exprimé son opposition à l'arrivée de Lufthansa. Les efforts d'amélioration de la productivité et des marges pourraient ainsi se heurter à des résistances.

Le bureau d'études considère enfin que l'élargissement du périmètre de Lufthansa, après ITA et désormais TAP, accroît sa taille critique, mais souligne que l'amélioration de la rentabilité constitue un défi plus important que la croissance du groupe.

Sur les coups de 16h, le titre Lufthansa reculait de près de 2% à la Bourse de Francfort.

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