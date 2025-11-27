 Aller au contenu principal
Lufthansa s'associe à Klarna et Adyen pour proposer des paiements de billet flexibles
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 15:42

Lufthansa a annoncé jeudi avoir conclu un partenariat avec les fintechs Klarna et Adyen afin de permettre à ses clients de fractionner le paiement de leur billet d'avion, voire tout simplement de payer leurs achats plus tard.

A partir de la mi-novembre, les passagers du transporteur aérien disposeront, au moment de réserver leur billet, de la possibilité de choisir entre plusieurs options de paiement flexible, allant du paiement immédiat à un paiement différé, en passant par un paiement en plusieurs fois.

Ces fonctionnalités seront d'abord proposées sur les marchés domestiques du groupe, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique et la Suisse avant d'être déployées au niveau de ses compagnies Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss et Brussels Airlines d'ici à la fin juin 2026.

Il est prévu, dans le cadre du projet, que les solutions de Klarna, une société suédoise qui compte déjà des groupes comme Uber, H&M, Sephora, Macy's, Ikea, Nike et Airbnb parmi ses principaux clients, soient adossées à l'infrastructure de paiement du néerlandais Adyen.

