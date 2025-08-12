Lufthansa reprendra les vols Munich-Riyad en octobre 2025
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 17:13
Le vol LH640 partira de Munich à 21h45 pour atterrir à 4h50 à Riyad, avec un retour à 6h25 pour une arrivée à 10h25 en Allemagne.
Cette liaison offrira des correspondances optimisées via le hub munichois.
Le groupe Lufthansa, incluant Eurowings et ITA Airways, proposera à terme 22 vols hebdomadaires vers Riyad, Dammam et Djeddah, et plus de 120 liaisons par semaine vers le Moyen-Orient.
Valeurs associées
|8,0680 EUR
|XETRA
|+0,12%
