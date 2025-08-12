 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lufthansa reprendra les vols Munich-Riyad en octobre 2025
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 17:13

(Zonebourse.com) - Lufthansa annonce qu'elle opérera de nouveau un vol direct Munich-Riyad à partir du 26 octobre 2025, trois fois par semaine en Airbus A350-900 de 293 places.

Le vol LH640 partira de Munich à 21h45 pour atterrir à 4h50 à Riyad, avec un retour à 6h25 pour une arrivée à 10h25 en Allemagne.

Cette liaison offrira des correspondances optimisées via le hub munichois.

Le groupe Lufthansa, incluant Eurowings et ITA Airways, proposera à terme 22 vols hebdomadaires vers Riyad, Dammam et Djeddah, et plus de 120 liaisons par semaine vers le Moyen-Orient.

Valeurs associées

DT LUFTHANSA
8,0680 EUR XETRA +0,12%
