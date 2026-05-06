Lufthansa réduit sa perte au T1 et maintient ses objectifs malgré l'impact de $2 mds lié au carburant

Lufthansa LHAG.DE a fait état mercredi de résultats meilleurs que prévu pour le premier trimestre et a maintenu ses perspectives annuelles, la compagnie aérienne allemande ayant réussi, grâce à une stratégie de couverture, à contourner l'impact de la hausse des prix du kérosène provoquée par la guerre.

Le groupe a toutefois mis en garde contre un surcoût de 1,7 milliard d'euros sur sa facture de carburant en raison de la flambée des prix du kérosène, ajoutant être bien placé pour atténuer cet effet d'entraînement négatif. Lufthansa a déclaré que la crise au Moyen-Orient stimulait la demande, les voyageurs étant contraints de passer par ses hubs.

"Nous sommes résilients dans notre capacité d’absorber ces impacts", a déclaré le président du directoire Carsten Spohr dans un communiqué.

"Le groupe entend compenser cette charge financière supplémentaire au cours des prochains trimestres grâce à une augmentation des recettes provenant de la vente de billets, à une planification optimisée du réseau et à de nouvelles mesures de réduction des coûts", a-t-il ajouté.

Les compagnies aériennes européennes devraient être épargnées par les premières répercussions de la guerre américano-israélienne contre l’Iran au premier trimestre, mais beaucoup d’entre elles, comme Air France-KLM AIRF.PA , ont revu leurs prévisions pour le reste de l’année, car les prix du carburant devraient rester élevés.

Lufthansa a enregistré une perte d'exploitation ajustée de 612 millions d'euros pour la période janvier-mars, contre une perte de 659 millions attendue par les analystes et en amélioration après -722 millions d'euros il y a un an.

Le groupe a maintenu ses perspectives pour 2026, tablant sur un bénéfice d'exploitation ajusté nettement supérieur aux 1,96 milliard d'euros enregistrés en 2025, malgré une incertitude accrue.

(Rédigé par Joanna Plucinska; version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)