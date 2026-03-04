Lufthansa ouvre une liaison directe Francfort-Kuala Lumpur
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 11:58
Lufthansa annonce l'ouverture d'une liaison sans escale entre Francfort et Kuala Lumpur à compter du 25 octobre 2026, opérée toute l'année à raison de 5 vols par semaine, hors mardis et jeudis.
La rotation sera assurée en Boeing 787-9, l'appareil le plus récent et efficient de la flotte, configuré en 287 sièges en trois classes et doté de la nouvelle cabine Allegris. "Avec cette nouvelle liaison et le déploiement de notre Dreamliner de dernière génération, nous créons les conditions idéales pour participer à la croissance en Asie du Sud-Est", déclare Jens Ritter, CEO de Lufthansa Airlines.
Kuala Lumpur devient ainsi la quatrième destination du groupe Lufthansa en Asie du Sud-Est, aux côtés de Bangkok, Singapour et Phuket. Depuis ses marchés domestiques (Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique et Italie), Lufthansa sera la seule compagnie à proposer une liaison directe vers la Malaisie.
Le groupe met en avant le potentiel touristique et économique du pays, qui a accueilli 42,2 millions de visiteurs en 2025 et constitue le premier partenaire commercial de l'Allemagne au sein de l'Union européenne dans la région, avec plus de 700 entreprises allemandes implantées localement.
