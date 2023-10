Lufthansa: Oddo BHF abaisse son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 06/10/2023 à 10:13

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme sa note de ' surperformance ' sur le titre Lufthansa avec un objectif de cours abaissé de 11,3 à 10,5 euros, notamment en raison de la hausse du prix du carburant.



'Nous pensons que l'exposition à la macro allemande est également un facteur explicatif ; or, le groupe est beaucoup plus international que par le passé. Nous sommes convaincus que la maitrise de la trajectoire de coûts unitaires hors carburant (CASK) qui sera plus fortement visible chez Lufthansa que chez ses concurrents dès la fin de cet exercice apportera un regain de confiance', indique l'analyste.



Alors que la compagnie présentera ses résultats trimestriels le 2 novembre, le broker table anticipe un EBIT ajusté de 1316 ME (+16,3% par rapport au T3 2022), en ligne avec les attentes de la société, et un CA de 10,4 MdsE.



' Sur FY 24 et FY 25, nous avons conservé notre prudence en termes d'évolution des yields mais ajusté notre facture carburant (avec une couverture de c65% sur FY 24 et inexistante sur FY 25), ce qui réduit nos BPA de 3,3% et 2,8% respectivement ', conclut le broker.