Lufthansa modernise la classe Affaires de ses A380 dans le cadre d'un vaste programme de retrofit
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 12:00

La compagnie aérienne allemande poursuit le renouvellement et la montée en gamme de sa flotte long-courrier.

Lufthansa annonce le lancement, début février, de la modernisation de la classe Affaires de l'ensemble de ses 8 Airbus A380-800. Les travaux, réalisés par Elbe Flugzeugwerke à Dresde, débuteront avec l'appareil immatriculé "Mike-Charly" et s'inscrivent dans le cadre du programme de rénovation de cabine dit de "retrofit".

Les A380 seront équipés de nouveaux sièges Business Class du fabricant Thompson, offrant un accès direct à l'allée, une largeur de 58 centimètres, une couchette d'au moins 2 mètres, une connectivité Bluetooth et des cloisons modulables.

Lufthansa bénéficiera d'une certification existante, permettant une mise en service rapide, avec les premiers vols commerciaux attendus dès avril. Chaque appareil comptera 68 sièges en classe Affaires, aux côtés de 8 sièges en Première classe, 52 en Premium Economy et 371 en classe Economique.

L'ensemble de la flotte A380 devrait être entièrement rénové d'ici mi-2027.

Lufthansa progresse de 1,2% à Francfort et de 4% depuis le début de l'année.

