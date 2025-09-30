 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lufthansa-Le syndicat des pilotes en faveur d'une grève pour les retraites
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 14:54

Le syndicat des pilotes Vereinigung Cockpit (VC) a annoncé mardi avoir voté en faveur d'une grève au sein de Lufthansa Classic, la branche principale du groupe allemand Lufthansa LHAG.DE , dans le cadre d'un désaccord sur les retraites.

VC a précisé dans un communiqué qu'une grande majorité de ses membres avait voté en faveur d'une grève, sans préciser de date.

Lundi, lors de sa journées investisseurs, Lufthansa a annoncé la suppression de 4.000 emplois administratifs d'ici 2030.

"Il faut continuer de mettre l'accent sur des réponses compatibles avec les performances économiques de Lufthansa Classic", a déclaré Michael Niggemann, directeur des ressources humaines de Lufthansa, dans un communiqué.

"Notre objectif pour les négociations à venir reste de garantir la viabilité future de la marque principale Lufthansa Classic à long terme", a-t-il ajouté.

(Reportage Ilona Wissenbach et Ludwig Burger, rédigé par Joanna Plucinska ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

DT LUFTHANSA
7,192 EUR XETRA -7,34%
MORGAN STANLEY
161,990 USD NYSE +0,48%
© 2025 Thomson Reuters.

