Lufthansa-Le syndicat des pilotes en faveur d'une grève pour les retraites

Le syndicat des pilotes Vereinigung Cockpit (VC) a annoncé mardi avoir voté en faveur d'une grève au sein de Lufthansa Classic, la branche principale du groupe allemand Lufthansa LHAG.DE , dans le cadre d'un désaccord sur les retraites.

VC a précisé dans un communiqué qu'une grande majorité de ses membres avait voté en faveur d'une grève, sans préciser de date.

Lundi, lors de sa journées investisseurs, Lufthansa a annoncé la suppression de 4.000 emplois administratifs d'ici 2030.

"Il faut continuer de mettre l'accent sur des réponses compatibles avec les performances économiques de Lufthansa Classic", a déclaré Michael Niggemann, directeur des ressources humaines de Lufthansa, dans un communiqué.

"Notre objectif pour les négociations à venir reste de garantir la viabilité future de la marque principale Lufthansa Classic à long terme", a-t-il ajouté.

