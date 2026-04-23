Lufthansa introduit un tarif réduit en Europe limitant les bagages à main gratuits

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(Ajout de détails et de contexte au paragraphe 3) par Ludwig Burger

Le groupe Lufthansa LHAG.DE a dévoilé ses plans pour un nouveau tarif "Economy Basic" qui ajoute une nouvelle variante en Europe à la lutte des passagers contre les limites de taille des bagages à main, en disant qu'un article plus grand qu'un "sac d'ordinateur portable ou un petit sac à dos" coûterait plus cher.

"Ceux qui souhaitent emporter plus de bagages peuvent ajouter un bagage à main ou un bagage enregistré en tant que service supplémentaire dans le cadre de ce tarif particulièrement abordable ou choisir une option tarifaire avec des franchises de bagages plus importantes", a déclaré le groupe aérien allemand jeudi.

Le nouveau tarif low-cost sera progressivement mis en place à partir du 28 avril et pourra être réservé en ligne pour les vols court et moyen-courriers à partir du 19 mai sur l'ensemble des marques du groupe .

Le nouveau tarif offrira une réduction par rapport à la classe "Economy Light" , qui sera améliorée pour inclure une option de changement de réservation moyennant des frais.

Lufthansa a ajouté que cela permettrait "une sélection claire et transparente adaptée aux besoins individuels".

Alors qu'un certain nombre de grandes compagnies américaines, telles que United Airlines UAL.O , proposent des tarifs de base qui font payer un supplément pour les bagages en cabine au-delà d'un article personnel, Lufthansa pourrait lancer une tendance parmi les compagnies aériennes européennes à service complet.

La flambée des prix du kérosène provoquée par la guerre américano-israélienne contre l'Iran a contraint les compagnies aériennes du monde entier à prendre des mesures, notamment à augmenter leurs tarifs et à revoir leurs perspectives financières à la baisse.

Parmi les mesures prises, American Airlines AAL.O augmente les frais de bagages enregistrés de 10 dollars pour le premier et le deuxième bagage et de 150 dollars pour le troisième sur les vols court-courriers. Elle a également réduit certains avantages pour les passagers en classe économique.