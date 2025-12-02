Lufthansa intensifie son programme d'efficacité énergétique dans les opérations de vol
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 16:47
Le groupe vise désormais une réduction supplémentaire d'environ 50 000 tonnes de CO? par an d'ici fin 2028, grâce à de nouveaux outils numériques et à des modèles de décision fondés sur les données.
Grazia Vittadini, Chief Technology Officer, souligne que le groupe intègre la durabilité 'au coeur des opérations quotidiennes' tout en investissant dans des avions de dernière génération.
La nouvelle phase prévoit notamment une planification carburant plus précise, l'optimisation des roulages et approches, un chargement d'eau ajusté et une meilleure formation des équipes.
Parmi les innovations déjà déployées, la technologie AeroSHARK, développée avec BASF, réduit d'environ 1% la consommation de carburant sur plus de 20 appareils.
Vers 16h45, le titre Lufthansa cédait 0,4% dans un marché en hausse de 0,6% à Francfort.
Valeurs associées
|8,2980 EUR
|XETRA
|-0,65%
A lire aussi
-
Surclassée par son dauphin dans les sondages, Marine Le Pen a encore martelé mardi qu'elle se présentera en 2027 "si (elle) peut être candidate", tout en vantant la "force de (son) duo" avec Jordan Bardella, appelé à la remplacer en cas d'empêchement judiciaire. ... Lire la suite
-
Le pape Léon XIV appelle à la fin des attaques contre le Liban au terme de son premier voyage à l'étranger
Le pape Léon XIV a demandé mardi avant de s'envoler pour le Vatican "l'arrêt des attaques" contre le Liban, soumis à des frappes israéliennes régulières, et souhaité lors d'une messe devant plus de 150.000 fidèles à Beyrouth que la paix prévale au Moyen-Orient. ... Lire la suite
-
(AOF) - JCDecaux annonce avoir remporté, à la suite d'un appel d'offres, un contrat de 8+2 ans avec l'Autorité des Transports de la Ville d'Helsinki et Länsimetro Oy pour l'exploitation de l'ensemble des espaces publicitaires des stations de métro d'Helsinki et ... Lire la suite
-
La leader de la CGT, Sophie Binet, a déploré mardi sur France Inter sa mise en examen pour "injure publique" après avoir qualifié en janvier à la radio les patrons de "rats qui quittent le navire" dont "le seul objectif, est l'appât du gain". Le mouvement patronal ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer