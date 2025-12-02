 Aller au contenu principal
Lufthansa intensifie son programme d'efficacité énergétique dans les opérations de vol
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 16:47

Lufthansa Group annonce l'extension de son programme transversal 'OPS Sustainability', destiné à améliorer l'efficacité opérationnelle de l'ensemble de ses compagnies. Depuis 2022, plus de 90 mesures ont permis d'économiser 54 000 tonnes de kérosène et d'éviter 170 000 tonnes de CO?.
Le groupe vise désormais une réduction supplémentaire d'environ 50 000 tonnes de CO? par an d'ici fin 2028, grâce à de nouveaux outils numériques et à des modèles de décision fondés sur les données.
Grazia Vittadini, Chief Technology Officer, souligne que le groupe intègre la durabilité 'au coeur des opérations quotidiennes' tout en investissant dans des avions de dernière génération.
La nouvelle phase prévoit notamment une planification carburant plus précise, l'optimisation des roulages et approches, un chargement d'eau ajusté et une meilleure formation des équipes.
Parmi les innovations déjà déployées, la technologie AeroSHARK, développée avec BASF, réduit d'environ 1% la consommation de carburant sur plus de 20 appareils.
Vers 16h45, le titre Lufthansa cédait 0,4% dans un marché en hausse de 0,6% à Francfort.

