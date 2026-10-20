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Lufthansa Group étend son réseau aérien, les analystes restent attentifs
information fournie par Zonebourse 20/10/2026 à 09:52

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Le groupe aérien prévoit dix nouvelles liaisons intercontinentales pour l'été 2027, ainsi que de nombreuses augmentations de fréquences, principalement vers les Amériques et l'Asie. Les réservations ouvrent d'ailleurs à compter de ce jour. Le groupe de transport reste aussi très surveillé par les analystes après l'acquisition de 44,9% dans TAP. Ce matin, le titre recule de 0,25% à Francfort, autour des 7,08 euros.

Lufthansa Group a dévoilé son programme de vols pour l'été 2027, qui constitue sa plus importante expansion de réseau depuis le début de la pandémie de Covid-19. Lufthansa lancera notamment des liaisons directes entre Francfort et Columbus (Ohio), ainsi qu'entre Munich et Phoenix (Arizona). La compagnie desservira également Tokyo-Narita et reprendra ses vols vers Nagoya depuis Francfort.

Les autres compagnies du groupe étofferont également leur offre. Discover Airlines inaugurera une liaison Francfort-Edmonton (Canada), SWISS maintiendra sa desserte de Bangalore (Inde), tandis qu'ITA Airways reliera Rome à Caracas (Venezuela). Brussels Airlines ajoutera Le Caire à son réseau et Austrian Airlines ouvrira une liaison entre Vienne et Beyrouth (Liban).

Le programme prévoit aussi des fréquences supplémentaires vers plusieurs destinations, notamment en Inde, au Japon, en Amérique du Nord et en Afrique.

L'avis des brokers sur le titre

Hormis l'expansion de son réseau aérien, le titre est surveillé depuis qu'il a remporté son bras de fer contre Air France-KLM pour l'acquisition d'une participation de 44,9% dans la compagnie portugaise TAP.

UBS a confirmé hier son conseil "achat" sur le titre, avec une cible inchangée à 10 EUR, tandis que Deutsche Bank maintient sa recommandation "conserver" et sa cible de 8 EUR. Les deux brokers reconnaissent l'intérêt stratégique de l'acquisition mais divergent quelque peu sur sa valorisation et les bénéfices attendus.

Pour UBS, l'opération permettrait notamment à Lufthansa de renforcer sa présence en Amérique latine, où sa part de marché passerait de 9% à 20%. Le bureau d'études souligne également les synergies potentielles et la possibilité de percevoir des dividendes représentant 75% des bénéfices de TAP.

L'analyste estime que le multiple d'acquisition implicite de 3,8 fois l'Ebitda pourrait être inférieur à ce niveau, compte tenu du caractère actuellement déprimé des résultats de TAP. En cas de rachat intégral, les synergies supplémentaires pourraient atteindre 100 MEUR, ramenant le multiple ajusté à environ 3,5 fois l'Ebitda.

Deutsche Bank se montre plus prudente. Si le courtier juge l'opération "stratégiquement complémentaire et favorable à la croissance à long terme", il considère que la création de valeur pourrait être moins évidente qu'annoncé.

Le broker estime notamment que le prix payé représente environ 6 fois l'Ebitda 2025, un niveau élevé par rapport aux multiples de Lufthansa et de ses concurrents. Les 450 MEUR de synergies envisagées lui paraissent également ambitieux, puisqu'ils représentent plus de 10% du chiffre d'affaires de TAP.

Deutsche Bank pointe en outre la dégradation des performances opérationnelles de la compagnie portugaise, les difficultés de ponctualité à l'aéroport de Lisbonne et les risques de volatilité liés aux effets de change.

Alors qu'UBS évoque également une possible création de valeur grâce à la cession d'actifs logiciels de Lufthansa, Deutsche Bank estime que d'autres compagnies aériennes européennes offrent actuellement des opportunités de valorisation plus attractives.

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