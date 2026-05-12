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Lufthansa exercera en juin son option d'achat d'une participation majoritaire dans ITA
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 11:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails, le calendrier et le contexte)

LHAG.DE , le groupe Lufthansa, exercera une option pour porter sa participation dans la compagnie italienne ITA Airways à 90 %, renforçant ainsi son emprise sur la compagnie aérienne basée à Rome alors que la consolidation du secteur s'accélère en Europe.

La participation du groupe allemand dans ITA augmentera de 49 points de pourcentage, passant de 41 % à 90 %, grâce à l'achat d'un deuxième bloc d'actions pour 325 millions d'euros (382 millions de dollars) le mois prochain, a annoncé Lufthansa mardi.

Elle prévoit que l'acquisition de la majorité du capital sera finalisée au premier trimestre 2027, après l'obtention des autorisations de l'Union européenne et des États-Unis.

Lufthansa a déclaré qu'ITA était déjà solidement intégrée en tant que cinquième compagnie aérienne du réseau du groupe dans de nombreux domaines, soulignant sa stratégie visant à faire de Rome une plaque tournante pour les liaisons vers l'Amérique du Sud et au-delà.

S'exprimant lors de l'assemblée générale annuelle de la compagnie aérienne, le directeur général de Lufthansa, Carsten Spohr, a déclaré que le groupe avait réalisé “l'intégration la plus rapide de notre histoire” avec ITA.

C'est ce qui a motivé la décision d'exercer l'option d'achat dès le mois de juin de cette année, a-t-il ajouté.

ITA, dont le gouvernement italien détient actuellement la majorité des parts, a enregistré son premier bénéfice net annuel de 209 millions d'euros en 2025 , grâce aux premiers gains de coûts résultant de son alliance avec Lufthansa, a indiqué la compagnie en mars.

(1$ = 0,8517 euro)

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