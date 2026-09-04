Lufthansa et Vereinigung Cockpit ouvrent la médiation sur leurs conflits sociaux

Le syndicat Vereinigung Cockpit (VC) se montre "prudemment optimiste" après une première réunion à Seeheim avec les médiateurs Bodo Ramelow et Roland Koch.

Vereinigung Cockpit (VC) annonce avoir tenu avec Lufthansa un premier entretien dans le cadre de la procédure de médiation convenue il y a quelques semaines pour tenter de résoudre plusieurs conflits portant sur les conventions collectives.

Andreas Pinheiro, président de VC, estime que l'enjeu sera de parvenir à des solutions "viables à long terme", alors que le syndicat souligne l'importance de ces négociations pour les pilotes comme pour l'entreprise.

La médiation est conduite par Bodo Ramelow, ancien ministre-président de Thuringe et actuel vice-président du Bundestag, et Roland Koch, chargés de rapprocher les positions des parties.