Lufthansa et Sixt s'associent pour un service limousine First Class
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 16:25
Heiko Reitz, membre du directoire de Lufthansa Airlines, souligne que cette collaboration 'permet d'élargir la sélection de véhicules premium et de mieux répondre aux besoins croissants de flexibilité et de personnalisation'.
Vinzenz Pflanz, membre du directoire de Sixt SE, ajoute que ce projet illustre 'la relation de confiance et l'engagement commun à offrir une expérience de voyage fluide et confortable'.
Valeurs associées
|7,722 EUR
|XETRA
|-0,62%
A lire aussi
-
La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, harcelée sexuellement mardi en pleine rue à Mexico, a décidé de porter plainte contre son agresseur et de remettre à plat la législation à l'échelle du pays. Mme Sheinbaum a expliqué avoir porté plainte car, après l'avoir ... Lire la suite
-
Le groupe italien d'aérospatiale et de défense Leonardo a annoncé mercredi une croissance à deux chiffres de ses commandes, de son chiffre d'affaires et de son Ebita au cours des neuf premiers mois de l'année par rapport à 2024. Les résultats du groupe ont été ... Lire la suite
-
Les réserves commerciales de pétrole brut aux Etats-Unis ont connu une hausse surprise la semaine passée, selon des chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), en raison notamment d'une reprise des importations. Durant la ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) Le titre AMD (Advanced Micro Devices) montre actuellement quelques signes d'essoufflement au contact des 264.33 USD et pourrait amorcer une nouvelle phase de consolidation dans les séances à venir. en direction des 210 USD. Pour mettre à profit ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer