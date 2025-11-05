 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 074,23
+0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lufthansa et Sixt s'associent pour un service limousine First Class
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 16:25

Lufthansa annonce un partenariat avec le fournisseur de mobilité premium Sixt pour son service exclusif de limousine First Class aux aéroports de Francfort et Munich. Ce service, offert depuis 20 ans aux passagers First Class et aux membres HON Circle, disposera désormais de 40 véhicules haut de gamme aux couleurs des deux marques.
Heiko Reitz, membre du directoire de Lufthansa Airlines, souligne que cette collaboration 'permet d'élargir la sélection de véhicules premium et de mieux répondre aux besoins croissants de flexibilité et de personnalisation'.
Vinzenz Pflanz, membre du directoire de Sixt SE, ajoute que ce projet illustre 'la relation de confiance et l'engagement commun à offrir une expérience de voyage fluide et confortable'.

Valeurs associées

DT LUFTHANSA
7,722 EUR XETRA -0,62%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank