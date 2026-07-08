Lufthansa en plein trou d'air, les analystes s'inquiètent

(Zonebourse.com) - Malgré le récent rebond du titre ( 13% en un mois, 27% en trois mois), les avis des analystes restent majoritairement prudents sur Lufthansa. Citi passe ainsi à "vente" et Morgan Stanley maintient sa recommandation "sous-pondérer". De son côté, si UBS relève une amélioration du positionnement des investisseurs, l'analyste ne remet pas en cause les réserves de fond sur le groupe. La compagnie cède d'ailleurs 5,22% ce matin à Francfort alors que les prix de kérosène repartent en forte hausse après l'annonce de la fin du cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis.

Citi dégrade son conseil sur Lufthansa, passant de "achat" à "vente", mais relevant son objectif de cours de 8,20 à 8,70 EUR, en raison du récent repli des cours du kérosène. Le courtier considère que la valorisation de Lufthansa est devenue moins attrayante après le récent rebond du titre, alors que les fondamentaux divergent de ceux d'IAG, son titre favori dans le secteur aérien européen.

Le broker ajoute que les révisions de résultats restent orientées à la baisse avec le retour de la concurrence sur certaines liaisons long-courriers, tandis que les incertitudes liées aux relations sociales pourraient entraîner de nouvelles perturbations coûteuses entre le second semestre 2026 et 2027. Enfin, Citi anticipe une marge opérationnelle de 6% à moyen terme, contre un objectif initial du groupe de 8% à 10% affiché par le groupe.

Chez UBS , les analystes rappellent que Lufthansa figure parmi les valeurs affichant la plus forte amélioration de son "crowding score", un indicateur mesurant l'évolution du positionnement des investisseurs. Sur un mois, la compagnie enregistre, avec easyJet, la progression la plus marquée vers le segment des valeurs les plus détenues à l'achat. Sur trois mois, Lufthansa fait également partie des sociétés dont le score s'est le plus amélioré, aux côtés de Kuehne Nagel et ACS.

Les analystes précisent toutefois que le titre reste globalement peu prisé par les investisseurs. Dans son classement des scores absolus de "crowding", Lufthansa demeure proche de l'extrémité des valeurs les moins détenues ("crowded short"). UBS précise toutefois qu'il ne s'agit que d'un indicateur de flux et de positionnement, et non d'une opinion fondamentale sur les perspectives opérationnelles de Lufthansa.

Enfin, Morgan Stanley conserve une opinion "sous-pondérer" sur Lufthansa, avec un objectif de cours de 7,10 EUR (vs 9,98 EUR précédemment), ce qui implique un potentiel de baisse d'environ 29%. Le broker rapporte que Lufthansa est la compagnie traditionnelle qui réduit le plus ses capacités pour le troisième trimestre 2026, avec une baisse de 2% par rapport aux prévisions d'il y a huit semaines. Cette discipline sur l'offre est jugée positive pour le secteur, mais Morgan Stanley considère qu'elle reflète aussi un environnement plus difficile pour le groupe.

Morgan Stanley anticipe en outre un risque de déception sur les objectifs de coûts unitaires hors carburant (CASK ex-fuel) de Lufthansa, en raison d'une croissance de capacité plus faible que prévu. Le bureau d'études privilégie les compagnies traditionnelles par rapport aux low-cost, mais fait d'IAG sa valeur favorite plutôt que Lufthansa.

A plus long terme, le broker valorise Lufthansa avec des multiples inférieurs à leur moyenne historique afin de tenir compte des risques à court terme sur les recettes unitaires (RASK), le carburant et les perspectives. Parmi les facteurs positifs figurent une reprise plus forte des voyages d'affaires, une amélioration plus rapide des marges grâce aux restructurations et la croissance de Lufthansa Technik. Les principaux risques restent une demande loisirs plus faible, la pression des compagnies chinoises sur les liaisons vers l'Asie et un ralentissement de la consommation.

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