LUFTHANSA ÉMET €525 MILLIONS D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES BERLIN (Reuters) - Lufthansa a lancé mardi une émission d'obligations convertibles "senior" pour un montant d'environ 525 millions d'euros à échéance 2025. Le groupe allemand de transport aérien, frappé de plein fouet, comme tout le secteur, par la crise du coronavirus, a précisé qu'il utiliserait le produit de cette opération pour financer ses activités courantes. Ces obligations seront convertibles en actions nouvelles et/ou existantes et seront proposées via la constitution accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels. Ces titres seront proposés avec un coupon compris entre 2,25% et 2,75% par an. (Caroline Copley; version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA +3.10%