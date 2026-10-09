Lufthansa doit composer avec la hausse du kérosène, l'avis d'AlphaValue

(Zonebourse.com) - Dans une note publiée à l'issue d'un échange avec la direction, Arthur Kuntz, analyste chez AlphaValue, met en avant les pressions exercées par la hausse du carburant sur la rentabilité de la compagnie aérienne allemande. Malgré plusieurs facteurs de résistance, notamment sur les liaisons transatlantiques et le fret, il maintient sa recommandation à "vendre" sur le titre.
A l'occasion d'échanges avec les analystes, Lufthansa a confirmé ses prévisions de résultat opérationnel (EBIT) pour 2026, entre 1,7 et 2,2 milliards d'euros, malgré la hausse des prix du carburant. Chez AlphaValue, Arthur Kuntz considère que cette évolution des cours de l'or noir devrait rapprocher le groupe du bas de sa fourchette d'objectifs. La facture de carburant pourrait en effet dépasser les 1,5 MdEUR initialement anticipés.
L'analyste souligne toutefois que la compagnie allemande reste mieux couverte que ses concurrentes pour 2027, à hauteur de 60%, contre 43% pour Air France-KLM et 15% pour Ryanair. Il relève également la résistance de la demande transatlantique et les perspectives favorables du fret aérien au 3e trimestre.
Concernant les opérations de croissance externe, Lufthansa a soumis une offre améliorée, entièrement financée en numéraire, pour TAP Air Portugal, tandis que les premiers chiffres d'ITA Airways sont attendus prochainement. Les négociations syndicales, jugées constructives, pourraient par ailleurs aboutir d'ici fin octobre.
Arthur Kuntz indique qu'AlphaValue retravaille actuellement ses estimations afin d'intégrer les dernières données de marché, et conserve sa recommandation à "vendre" sur le transporteur allemand.
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