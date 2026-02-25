Lufthansa déploie la technologie "IATA Turbulence Aware" pour renforcer la sécurité des vols
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 12:06
Lufthansa annonce l'intégration de la technologie "IATA Turbulence Aware", un dispositif développé par l'Association internationale du transport aérien (IATA) visant à collecter et partager des données anonymisées sur les turbulences.
Les informations, transmises en temps réel par des milliers d'avions équipés de capteurs, permettent aux pilotes de visualiser sur leurs cartes de navigation la localisation, l'altitude, l'heure et l'intensité des phénomènes détectés.
Ce système complète les prévisions météorologiques traditionnelles et améliore la planification des vols, avec un objectif d'optimisation de la sécurité, de l'efficacité et du confort des passagers. Les compagnies Swiss International Air Lines et Edelweiss Air, également membres du groupe Lufthansa, participent au programme.
Les données collectées sont aussi transmises au Service météorologique allemand afin d'améliorer à long terme la précision des modèles de prévision.
Peu avant midi, le titre Lufthansa reculait de 0,6% à Francfort.
