Lufthansa:confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 09:51









(CercleFinance.com) - Le groupe Lufthansa a augmenté son chiffre d'affaires de 10% au premier trimestre 2025 par rapport à l'année précédente pour atteindre 8,1 milliards d'euros (7,4 milliards d'euros pour l'exercice précédent). Le groupe a enregistré une perte d'exploitation (EBIT ajusté) de 722 millions d'euros. Il enregistre une amélioration significative par rapport à l'année précédente (-849 millions d'euros).



La marge EBIT ajustée s'est améliorée à -8,9 % (contre -11,5 % pour l'exercice précédent). Le résultat du Groupe est tombé à -885 millions d'euros (contre -734 millions d'euros pour l'exercice précédent).



Les compagnies aériennes ont augmenté leur capacité de près de 5 % par rapport au premier trimestre de l'année précédente. Les coefficients d'occupation ont légèrement baissé à 78,7 %.



Le cash-flow opérationnel a atteint environ 1,8 milliard d'euros au premier trimestre (contre 1,3 milliard d'euros sur l'exercice précédent). Compte tenu de la baisse des dépenses d'investissement nettes, le free cash-flow ajusté s'est amélioré à 835 millions d'euros (contre 305 millions d'euros).



'Malgré les incertitudes, le groupe Lufthansa confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année avec un résultat d'exploitation (EBIT ajusté) nettement supérieur à celui de l'année précédente (1 645 millions d'euros)' indique le groupe.





Valeurs associées DT LUFTHANSA 6,5120 EUR XETRA -0,37%