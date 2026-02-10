Lufthansa City Airlines ouvre une nouvelle base à Francfort
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 10:51
Lufthansa City Airlines annonce le démarrage de ses opérations aériennes à l'aéroport de Francfort le 9 février 2026, marquant une nouvelle étape dans le développement de la plus récente compagnie du groupe Lufthansa.
Après un premier lancement réussi à Munich à l'été 2024, cette nouvelle base vise à renforcer le réseau court-courrier et la position concurrentielle du groupe.
Les premières liaisons au départ de Francfort desservent Manchester, Berlin, Valence, Düsseldorf et Malaga, avec d'autres destinations prévues à partir de l'été 2026, dont Londres Heathrow, Stockholm et Marseille.
La flotte basée localement atteindra 7 Airbus A320neo d'ici septembre 2026, tandis que la compagnie exploite déjà 13 appareils à Munich.
En 2025, Lufthansa City Airlines a opéré près de 16 000 vols et transporté environ 2 millions de passagers vers 27 destinations.
