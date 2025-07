Lufthansa: bénéfice net plus que doublé au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 10:40









Au deuxième trimestre 2025, Lufthansa Group a enregistré une forte progression de ses résultats dans un contexte toujours marqué par des incertitudes géopolitiques et une inflation persistante en Europe.



Le chiffre d'affaires s'établit à 10,3 MdsE (+3 %), soutenu par la croissance du trafic passagers (37 millions de voyageurs transportés au total, en hausse de 2%) et la bonne tenue des activités Cargo et Technik. L'EBIT ajusté grimpe à 871 ME (+27 %), tandis que le résultat net bondit à 1,01 MdE contre 469 ME un an plus tôt, bénéficiant d'effets fiscaux et de change favorables.



L'activité Cargo profite de la demande en e-commerce asiatique et de tensions sur le fret maritime, tandis que Lufthansa Technik bénéficie de la hausse structurelle de la demande en maintenance aéronautique. Le free cash-flow ajusté atteint 1,04 MdE (+18 %) sur le semestre, avec un endettement net ramené à 5,5 MdsE.



Carsten Spohr, CEO, souligne : ' Nous restons sur la bonne voie malgré un environnement incertain. L'année 2025 sera une année de transformation, mais nous poursuivons nos efforts pour accroître efficacité et rentabilité. ' La transformation passe notamment par l'intégration progressive d'ITA Airways et le programme de redressement de Lufthansa Airlines, centré sur la ponctualité et la réduction des coûts.



Malgré la volatilité des prix du pétrole et des devises, Lufthansa maintient sa prévision d'un EBIT ajusté ' nettement supérieur ' à celui de 2024 (1,6 MdE) et d'un free cash-flow ajusté stable. La visibilité reste toutefois limitée en raison des réservations de dernière minute et du durcissement réglementaire en Europe, indique la compagnie.







































