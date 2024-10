Lufthansa: baisse du bénéfice net au troisième trimestre, plombé par une hausse des coûts

( AFP / MICHAELA STACHE )

Le premier groupe aérien européen Lufthansa a annoncé mardi une baisse de 8% de son bénéfice net au troisième trimestre sur un an, plombé par la hausse des coûts de maintenance, des frais et des salaires du personnel.

Le bénéfice net s'élève à 1,1 milliard d'euros pour le groupe, qui détient également les compagnies Austrian, Swiss, Eurowing et Brussels Airlines.

Il a précisé son programme d'économie pour soutenir les performances de la compagnie Lufthansa en difficultés.

Ces résultats contrastent avec le bénéfice exceptionnel dégagé par le groupe au cours de la même période en 2023, durant laquelle il avait retrouvé des couleurs après la crise sanitaire.

La demande a pourtant augmenté au troisième trimestre 2024, permettant au groupe de réaliser un chiffre d'affaires en hausse de 5%, à 10,74 milliards d'euros, soit le "meilleur revenu trimestriel de son histoire", a-t-il indiqué dans un communiqué.

40 millions de passagers ont voyagé de juillet à septembre dans les compagnies de l'avionneur, soit 6% de plus.

Le taux de remplissage des vols a atteint 87%, légèrement au dessus de l'an dernier à la même période.

Les revenus de Lufthansa Cargo, la division de transport de marchandises ont eux aussi augmenté, bénéficiant du e-commerce avec l'Asie.

Toutefois, la progression de la capacité dans le secteur aérien a fait baisser le prix des billets des vols passagers, de 3,5% sur un an. La baisse est particulièrement forte pour les vols vers l'Asie (-14%).

Cette perte de revenus s'ajoute à l’augmentation des coûts de maintenance, de personnel et des frais qui ont continué de toucher la compagnie aérienne Lufthansa au troisième trimestre.

"Les retards dans la livraison de nouveaux avions (...), l'augmentation des coûts de localisation, l'augmentation des coûts de personnel et les dépenses pour les compensations suite à des irrégularités de vol ont eu un impact sur le résultat de Lufthansa Airlines", explique le communiqué.

Après une série de grève, le personnel au sol de la compagnie avait obtenu fin mars une augmentation moyenne des salaires de 12,5%.

De plus, le PDG du groupe, Carsten Spohr, s'était inquiété il y a quelques semaines de l'impact de l'augmentation des charges et de la hausse de la taxe sur le trafic aérien en Allemagne, ce qui désavantagerait Lufthansa et son hub de Francfort-sur-le-Main, par rapport à d'autres pays.

Le groupe veut mettre en œuvre un programme d'économies pour "accroître l'efficacité" de la compagnie aérienne notamment en mettant l'accent sur les vols long-courrier plus rentables.

Ces mesures doivent permettre un effet positif sur le résultat d'exploitation d'environ 1,5 milliard d'euros d'ici 2026, affirme le communiqué du groupe.

Il a confirmé son objectif annuel de dégager un résultat opérationnel entre 1,4 et 1,8 milliards d'euros en 2024.