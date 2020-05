Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa annonce 80 avions supplémentaires en service au mois de juin Reuters • 08/05/2020 à 14:56









LUFTHANSA ANNONCE 80 AVIONS SUPPLÉMENTAIRES EN SERVICE AU MOIS DE JUIN BERLIN (Reuters) - La compagnie aérienne allemande Lufthansa a annoncé vendredi que 80 appareils supplémentaires de sa flotte reprendraient du service en juin après avoir été cloués au sol en raison de l'épidémie de coronavirus et qu'ils desserviraient entre autres des destinations touristiques. Le groupe, qui a des filiales en Autriche (Austrian Airlines), en Belgique (Brussels Airlines) et en Suisse (Swiss International Air Lines), a expliqué qu'il entendait répondre ainsi à une demande croissante de clients en Allemagne et dans d'autres pays où la phase de déconfinement est déjà bien engagée. "Nous sentons un grand désir de voyager de nouveau, les hôtels et les restaurants rouvrent progressivement et les visites à des amis et à la famille sont, dans certains cas, de nouveau autorisées", a souligné Harry Hohmeister, membre du directoire du groupe aérien allemand. Les 80 avions qui recommenceront à voler en juin s'ajoutent aux 80 qui sont restés en circulation pendant la crise. Fin 2019, le groupe comptait une flotte de 763 appareils. (Thomas Seythal, version française Marine Pennetier)

