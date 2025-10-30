Lufthansa affiche un bénéfice légèrement supérieur aux attentes au T3

Lufthansa LHAG.DE a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation légèrement supérieur aux attentes au troisième trimestre, alors que la compagnie aérienne s'efforce de conclure un accord avec les syndicats afin d'éviter une grève potentielle et de recouvrer ses bénéfices.

Le groupe a affiché un bénéfice d'exploitation de 1,33 milliard d'euros, soit un peu plus que les 1,32 milliard d'euros prévus par les analystes interrogés par LSEG. Cela représente une baisse de 1% par rapport au même trimestre de l'année dernière, lorsque le groupe avait enregistré un bénéfice d'exploitation de 1,34 milliard d'euros.

Lufthansa a également confirmé sa prévision pour 2025 d'un bénéfice d'exploitation, ou bénéfice avant intérêts, impôts et éléments spéciaux, nettement supérieur aux 1,6 milliard d'euros de l'année dernière.

(Rédigé par Joanna Plucinska et Ludwig Burger, version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)