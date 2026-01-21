 Aller au contenu principal
Lucius DiPhillips devient le CIO d'Adobe
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 10:02

Adobe fait part de l'arrivée de Lucius DiPhillips en tant que nouveau chief information officer (CIO) pour diriger son équipe mondiale technology services, lui apportant plus de 25 ans d'expérience acquise au sein d'organisations internationales.

Sa mission sera de contribuer à l'accélération de la transformation numérique de l'entreprise et de renforcer son socle technologique alors que l'éditeur de logiciels américain intensifie l'innovation basée sur l'intelligence artificielle.

Plus récemment, il était CIO d'Airbnb, où il dirigeait tout une organisation technologique mondiale "avec pour ambition de moderniser les plateformes métiers clés, de développer des capacités boostées à l'IA et d'améliorer la productivité et l'efficacité des coûts".

Avant de rejoindre Airbnb, Lucius DiPhillips a occupé des postes de direction chez eBay, PayPal, Bank of America et GE. Tout au long de sa carrière, il a collaboré avec des équipes produit, finance et opérationnelles.

