Lucid n'atteint pas ses prévisions de chiffre d'affaires trimestriel, les livraisons du SUV Gravity ayant été affectées par des problèmes d'approvisionnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des problèmes d'approvisionnement ont perturbé les livraisons du SUV Gravity, pesant sur les ventes du premier trimestre

* La perte nette s'est creusée pour atteindre 1,13 milliard de dollars; la trésorerie a été renforcée à 4,7 milliards de dollars après une levée de fonds

* Les ventes de mars ont augmenté de 14 % après la résolution du problème avec le fournisseur de sièges de deuxième rangée

(Ajout de données sur les actions au paragraphe 2)

Lucid Group LCID.O a annoncé mardi son plus important écart par rapport aux prévisions de chiffre d'affaires depuis plus de quatre ans, les ventes du premier trimestre s'étant révélées inférieures de 36 % aux estimations des analystes, un problème lié à un fournisseur ayant perturbé les livraisons du SUV Gravity en février.

L'action du constructeur automobile a reculé d'environ 3 % en séance prolongée.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 282,5 millions de dollars, contre une estimation des analystes de 440,4 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le constructeur de véhicules électriques a produit 5 500 véhicules au cours du trimestre, soit une hausse d'environ 149 % par rapport à l'année précédente, mais n'en a livré que 3 093, un problème chez un fournisseur de sièges ayant freiné les expéditions en février.

Lucid a déclaré que le problème, qui concernait les sièges de la deuxième rangée de ses SUV Gravity, avait été résolu, les ventes de mars ayant augmenté de 14 % par rapport à l'année précédente.

La société a déclaré qu'elle alignait sa production sur la demande tout en s'efforçant de réduire ses niveaux de stocks élevés.

Lucid mise sur son SUV Gravity et sa future plateforme de taille moyenne pour stimuler sa croissance, parallèlement à des partenariats avec Uber UBER.N et la start-up de véhicules autonomes Nuro afin de déployer une flotte de robotaxis plus tard cette année.

Basée à Newark, en Californie, la société se prépare à élargir sa gamme de produits avec une plateforme de taille moyenne plus abordable plus tard cette année afin d'élargir sa clientèle. Le mois dernier, l'entreprise a nommé l'ancien directeur général de Schindler, Silvio Napoli , au poste de directeur général, plus d'un an après le départ de Peter Rawlinson.

Soutenue par le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, la société cherche également à renforcer son bilan et à financer son expansion. Elle a levé environ 1,05 milliard de dollars en avril grâce à une combinaison d'actions et d'actions privilégiées convertibles, et a élargi une ligne de crédit avec le fonds.

Lucid a enregistré une perte nette d'environ 1,13 milliard de dollars au cours du trimestre, supérieure à la perte de 731 millions de dollars enregistrée un an plus tôt.

Elle a terminé le mois de mars avec environ 3,2 milliards de dollars de liquidités, un montant qui passerait à environ 4,7 milliards de dollars sur une base pro forma après la levée de fonds.