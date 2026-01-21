Lucid Diagnostics progresse après avoir remporté un contrat VA pour un test de dépistage du cancer

21 janvier - ** Les actions du développeur de tests de cancer Lucid Diagnostics LUCD.O augmentent de 3,31% à 1,25 $ avant la mise sur le marché ** La société déclare qu'elle a obtenu un contrat du ministère américain des anciens combattants pour EsoGuard, son test qui vérifie les modifications de l'ADN liées au cancer de l'œsophage précoce

** Le cancer de l'œsophage commence souvent par des brûlures d'estomac à long terme et EsoGuard utilise une procédure rapide en cabinet pour collecter des cellules et dépister ces changements, selon LUCD

** Les hôpitaux et cliniques VA du pays peuvent désormais acheter le test à un prix correspondant à celui de Medicare, ce qui permet à plus de 9 millions de personnes de bénéficier d'un dépistage précoce du cancer de l'œsophage

** LUCD a gagné ~33% en 2025