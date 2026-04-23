Lucid Diagnostics chute suite à un placement direct d'actions de 18 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les actions de Lucid Diagnostics LUCD.O ont baissé de 13,7 % avant la cloche à 1,13 $ après une levée de fonds de 18 millions de dollars ** La société de diagnostic médical basée à New York déclare avoir vendu 18 millions d'actions dans le cadre d'une offre directe à 1 $, soit une décote de 23,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'offre est ancrée par un investissement de 15 millions de dollars d'un investisseur institutionnel fondamental, ainsi que par le soutien d'un important actionnaire existant, indique la société

** La filiale de PAVmed Inc PAVM.O prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement et à des fins générales

** Canaccord Genuity et BTIG sont les teneurs de livre conjoints

** Le produit phare de LUCD, le test ADN œsophagien EsoGuard, permet de dépister les précancers et les cancers de l'œsophage chez les patients à risque souffrant de reflux gastro-œsophagien

** La société a environ 176,9 millions d'actions en circulation

** Jusqu'à mercredi, les actions de LUCD ont augmenté de 20% depuis le début de l'année

** 1 analyste considère l'action comme "strong buy", les 4 autres recommandent "buy"; PT médian 3$, selon les données de LSEG