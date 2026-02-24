Lucid dépasse son chiffre d'affaires du quatrième trimestre et prévoit une augmentation de la production en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de véhicules électriques Lucid LCID.O a battu mardi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du quatrième trimestre et prévoit une augmentation de sa production qui pourrait atteindre 50 % cette année, alors qu'il accélère le lancement de ses véhicules utilitaires sport Gravity et se prépare à lancer un nouveau véhicule de taille moyenne. Toutefois, Lucid a annoncé des pertes supérieures aux attentes des analystes. La semaine dernière, Lucid a licencié 12 % de sa main-d'œuvre américaine afin de réduire ses coûts dans un marché difficile pour les VE après que les États-Unis ont mis fin au crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars pour les nouveaux VE en septembre.

Lucid, soutenu par le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, mise sur le SUV Gravity, dont le prix de départ est de 79 900 dollars, pour soutenir les ventes cette année.

Mais le succès de la plateforme de VE de taille moyenne de Lucid, attendue en fin d'année avec un prix de départ inférieur à 50 000 dollars, est considéré comme essentiel pour attirer un plus grand nombre de clients et dessiner la voie à suivre pour le fabricant de VE de luxe.

Lucid a déclaré qu'elle produirait entre 25 000 et 27 000 véhicules en 2026. L'année dernière, elle a produit 17 840 véhicules. La société a déclaré avoir produit 7 874 véhicules au quatrième trimestre, ce qui représente une baisse par rapport aux 8 412 véhicules déclarés le mois dernier, car elle a constaté que 538 véhicules n'avaient pas achevé certaines procédures pour être classés comme produits. Elle a livré un nombre record de 5 345 véhicules au quatrième trimestre, dépassant les estimations des analystes, selon les données de Visible Alpha. Pour le trimestre qui s'est achevé en décembre, Lucid a fait état d'un bond de 123 % de son chiffre d'affaires, à 522,7 millions de dollars, contre 468 millions de dollars estimés en moyenne par les analystes, selon les données compilées par LSEG. La société a enregistré une perte ajustée de 3,08 dollars par action, contre une perte estimée à 2,62 dollars par action.

L'année dernière, la société a lancé des remises et des offres promotionnelles sur ses berlines de luxe Air afin de séduire les consommateurs qui réduisent leurs achats importants en raison des coûts d'emprunt élevés.

La société se concentre également sur le développement de son système avancé d'assistance à la conduite et de ses logiciels, une offre cruciale et potentiellement lucrative que de nombreux constructeurs automobiles s'empressent de proposer à leurs clients. Lucid s'est associé à Uber UBER.N et à la startup de technologie de conduite autonome Nuro l'année dernière avec un projet de lancement d'une flotte de robotaxis . Le constructeur automobile a été confronté à des défis de production, à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à une escalade des coûts en 2025, avec un impact des politiques tarifaires à volte-face du président américain Donald Trump .