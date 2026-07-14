Lucid dément les rumeurs de faillite et de retrait de la cote alors que son action s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

14 juillet - ** L'action de Lucid LCID.O s'effondre de 41,7% à 3,21 dollars

** Le constructeur de véhicules électriques soutenu par l'Arabie saoudite examine actuellement différentes options stratégiques, notamment la privatisation ou le recours à la procédure de redressement judiciaire au titre du chapitre 11 – blog Eletric-Vehicle

** Selon ce blog, le cabinet de conseil en restructuration AlixPartners aurait exhorté le conseil d’administration de LCID à mener une nouvelle phase de restructuration aux États-Unis et en Europe, et à concentrer ses efforts sur son SUV Gravity

** Lucid a démenti cette information, la qualifiant de "totalement fausse" et affirmant qu’elle n’envisageait ni de se retirer de la cote ni de se placer sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites

** AlixPartners n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** La cotation des actions de LCID a été suspendue à plusieurs reprises entre 13 h et 14 h (heure de l’Est)

** Les positions courtes sur le titre représentent 16,3% du flottant, selon les données de LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait chuté d’environ 48% depuis le début de l’année