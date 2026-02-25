 Aller au contenu principal
Lucid chute après avoir prévu un ralentissement de la production en 2026
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 11:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Lucid Group LCID.O ont baissé de 4 % à 9,52 $ avant le marché

** La société a prévu un ralentissement de la croissance de la production en 2026 et a affiché une perte plus importante que prévu au quatrième trimestre, en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement et aux droits de douane

** La société prévoit de produire entre 25 000 et 27 000 véhicules en 2026, soit une croissance de 50 % ou plus, mais plus lente qu'en 2025, où la production a presque doublé pour atteindre 17 840 véhicules

** LCID a affiché une perte ajustée de 3,08 $ par action au quatrième trimestre, supérieure à la perte estimée de 2,62 $ par action - données compilées par LSEG

** Les revenus trimestriels de 522,7 millions de dollars ont battu les estimations de 468 millions de dollars

** Sur les 12 sociétés de courtage qui suivent l'action, une l'évalue à "acheter", neuf à "conserver" et deux à "vendre"; leur prévision médiane est de 16,91 $ - Données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 6,1% depuis le début de l'année, contre une baisse de 1,6% pour le Nasdaq ( .IXIC )

