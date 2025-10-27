Lucibel va procéder à un regroupement d'actions
Cet ajustement technique du nombre d'actions vise à 'favoriser la stabilité du cours de bourse, améliorer la lisibilité du titre et restaurer une dynamique de liquidité sur le marché, sans impact sur la valeur globale du portefeuille des actionnaires'.
Les opérations débuteront le 17 novembre et s'achèveront le 17 décembre, le regroupement devant ainsi prendre effet le 18 décembre. Les actions non présentées seront radiées de la cote et perdront leur droit de vote et leur droit aux dividendes.
Les actionnaires devront faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente de leurs actions anciennes formant rompus afin d'obtenir un nombre d'actions anciennes multiple de 150 avant le terme des opérations de regroupement.
