Lucibel: reprise de cotation prévue le 30 juin information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 12:04









(CercleFinance.com) - Lucibel a annoncé vendredi que la cotation de ses titres sur Euronext était suspendue depuis mardi en raison du retard de la publication de ses comptes annuels au titre de l'exercice 2024.



Dans un communiqué, le fabricant de dispositifs lumineux pour les secteurs du luxe et de l'art assure toutefois que ses comptes seront publiés le 30 juin avant Bourse et que la cotation de l'action reprendra à l'issue de cette publication.



'Lucibel reste pleinement mobilisée pour assurer une communication transparente et régulière à ses actionnaires et au marché', souligne le groupe basé près de Rouen.



Lucibel avait annoncé le mois dernier report de la publication de ses comptes annuels, initialement prévue le 30 avril, par la nécessité de réaliser un inventaire exhaustif de ses stocks suite à la mise en place d'un nouveau logiciel de planification des ressources d'entreprise (ERP).



Son chiffre d'affaires 2024, déjà publié, est ressorti en baisse de 30% à 6,3 millions d'euros.





Valeurs associées LUCIBEL 0,1060 EUR Euronext Paris 0,00%