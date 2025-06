EssilorLuxottica: lancement de lunettes IA Oakley Meta information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 15:53









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica et Meta Platforms annoncent Oakley Meta, une nouvelle catégorie de lunettes IA haute performance qui 'associent les technologies IA avancées de Meta au design signature et aux verres PRIZM d'Oakley'.



Les lunettes Oakley Meta représentent une nouvelle gamme issue du partenariat de long terme entre les deux groupes, après Ray-Ban Meta qui se place en tête des ventes mondiales de lunettes IA avec des millions de consommateurs équipés.



Oakley Meta HSTN, le premier modèle de la nouvelle collection, offrira des améliorations technologiques clés telles que l'enregistrement vidéo ultra-HD 3k, pour des images plus nettes et de meilleure résolution que le Full HD (1080p).



La collection Oakley Meta HSTN comprend six combinaisons de montures et de teintes de verres. Pour marquer ce lancement, Oakley et Meta déploieront une campagne mondiale centrée sur Patrick Mahomes et Kylian Mbappé.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA 240,3000 EUR Euronext Paris 0,00%