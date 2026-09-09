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LUCIBEL : Report de la publication des comptes
information fournie par Actusnews 09/09/2026 à 20:15
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Lucibel annonce le report de la publication de ses comptes annuels 2025 ainsi que des comptes consolidés du Groupe à une date ultérieure au 27 octobre 2026, date fixée pour la prochaine audience au Tribunal de commerce de Rouen dans le cadre de la procédure collective en cours.

A propos de LUCIBEL

Fondée en 2009, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et fabrique des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Basé au Houlme, dans la région de Rouen, le Groupe dispose également d'un site de production situé à Montreuil (Île-de-France).

www.lucibel.com

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel - Relations actionnaires

Séverine Jacquet – Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70


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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100169-20260909_report-publication-comptes-2025.pdf

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