LUCIBEL : Report de la communication des comptes semestriels

Afin de pouvoir transmettre à la communauté financière tous les détails sur la mise en place de son plan de restructuration, annoncé dans le communiqué de presse du 29 juillet, Lucibel reporte la publication de ses comptes semestriels, prévue initialement le 18 octobre 2024, au 31 octobre 2024 après bourse.

Prochaine publication

31 octobre 2024 après bourse : publication des comptes semestriels 2024

A propos de Lucibel

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et produit des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé dans la région de Rouen, le Groupe dispose d'un site de production situé en région parisienne.

www.lucibel. com

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378 Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel Relations actionnairesSéverine Jacquet – Directrice financière severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70