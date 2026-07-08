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Lucibel obtient six mois de plus
information fournie par Zonebourse 08/07/2026 à 08:10

Dans un bref communiqué, la société spécialisée dans les technologies de la lumière a indiqué que le Tribunal de commerce de Rouen avait accordé à Lucibel et Lucibelle Paris, le bénéfice d'une prolongation de six mois de leur période d'observation, soit jusqu'au 13 janvier 2027 pour Lucibel SA et au 27 janvier pour Lucibelle Paris.

Pour rappel, le 14 janvier dernier, la société avait annoncé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire après deux ans de restructuration profonde. Cette décision technique ouvrait une période d'observation de six mois, permettant à l'activité de se poursuivre. Durant ce laps de temps, la société devait bâtir un plan d'apurement de son passif afin de parachever le processus de restructuration, sous le contrôle des organes de la procédure.

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